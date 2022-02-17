Сотрудники управления ГИБДД подарили мурманским водителям необычные подарки – небольшие поленья

Оригинальный презент вручали не просто так, а в рамках традиционной акции «Не дрова везёшь».

Автоинспекторы, совместно с волонтёрами напомнили родителям о правилах перевозки детей в автомобиле. Такая активность полицейских связана с увеличением числа аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «По статистике за этот период у нас произошло 8 ДТП, где два ребёнка погибли, 11 детей получили ранения различной степени тяжести – это в качестве пассажиров. Из этих 11 у нас 4 детей перевозились без удерживающих устройств, ремней безопасности».

В центре Мурманска инспекторы раздавали автолюбителям памятки и небольшие поленца с ленточками, которые призваны напомнить родителям, что в салоне транспортного средства они везут не дрова, а детей. А помогали им участники школьного отряда юных инспекторов движения.

Андрей Зернеску, ученик МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», участник школьного отряда юных инспекторов движения: «Сейчас проходит акция «Не дрова везёшь», направленная на то, чтобы родители пристёгивались сами и пристёгивали своих детей, чтобы дети находились в кресле во время перевозки».

Напоминаем родителям, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, а это как раз стоимость «бюджетного» автокресла.