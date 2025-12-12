Сотрудники Управления Госавтоинспекции по Мурманской области проверили таксистов и водителей маршруток

Соблюдать правила дорожного движения должны как водители, так и пешеходы. Однако, встречаются автомобилисты, которые могут подрезать проезжающие машины в потоке или не пропустить человека на пешеходном переходе.

Чтобы избежать серьёзных ДТП на дорогах Заполярья, инспекторы ГАИ в Мурманске вновь провели рейд.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Госавтоинспекция по городу Мурманску усилила контроль за безопасностью пассажирских перевозок».

Проверяли дорожные полицейские как таксистов, так и водителей маршруток. Кстати, за время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили не только ряд нарушений перевозчиками, но и подделку документов.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Особое внимание уделяется выявлению фактов использования поддельных водительских удостоверений и незаконной трудовой деятельности».

Для обеспечения безопасного движения на дорогах Мурманска такие рейды будут продолжены.