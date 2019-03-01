Сотрудники «управляшек» во главе с генеральным директором должны с лопатами не выходить с дворовых территорий – Андрей Сысоев

Власти Мурманска ведут постоянный контроль работы управляющих организаций. Окружные комиссии регулярно проводят проверки и выписывают штрафы нерадивым, но это не всегда помогает исправить ситуацию. Андрей Сысоев вместе с прокурорами напомнил руководителям управляющих компаний о том, как они должны выполнять свою работу и чем грозит безответственное отношение к своим обязанностям.

По средним подсчётам, каждый собственник жилья платит за содержание придомовой территории по 4 рубля с каждого квадратного метра собственности. Получается, что хозяин квартиры площадью 50 квадратов ежемесячно перечисляет 200 рублей за то, чтобы во дворе снег был убран, можно было пройти и машины не увязали в шуге. Если посчитать всех собственников, то сумма получается колоссальная. Однако и это не стимулирует нерадивые организации честно заниматься своим делом.

После постоянных рейдов на руководителей компаний накладывают штрафы, что хоть немного помогает исправить ситуацию.

«Собственники полным рублем оплачивают те работы, которые обязаны выполнять управляющие компании по уборке снега, по вывозу снега, по очистке кровель, по контролю за отсутствием сосулек, - напоминает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Ведь здесь вопрос даже не столько чистоты и комфорта, здесь вопрос, в первую очередь, конечно, о безопасности граждан».

Каждый день в городскую администрацию поступают жалобы на сугробы во дворах. С просьбами помочь с решением проблемы горожане звонят даже на «прямую линию». Андрей Иванович поднял документацию и напомнил представителям «управляшек», что в договорах, которые они заключили с мурманчанами, указано, что дворы должны чистить каждый день, а при снегопадах - каждые три часа.

«Получается, что вы должны убирать дворовую территорию во время снегопада при выпавшем снеге более 2 сантиметров 8 раз. Я не ошибся? 24 делим на три - получается 8 раз, - приводит свои подсчёты Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Ваши сотрудники во главе с генеральным директором должны с лопатами не выходить с дворовых территорий, по очереди убирать дворовую территорию!».

Андрей Иванович также подчеркнул, что в прошлом году 6 раз кареты скорой помощи не смогли заехать во дворы. Напомним, что руководители компаний могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. Если ваша управляющая организация не выполняет свои обязательства, можно обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.