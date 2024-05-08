Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Мурманской области присоединились к всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк»

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре

Светлана

Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н