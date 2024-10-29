Сотрудники вневедомственной охраны России знакомили северян со своими рабочими буднями в свой профессиональный праздник

Уметь быстро принимать верные решения. Например, схватить и обезвредить вооруженного преступника, спасти мирных жителей, взятых в заложники – все это должны уметь сотрудники вневедомственной охраны России.

Росгвардейцы первыми приезжают на место преступления по тревожному сигналу. Они не только охраняют различные важные объекты, но и контролируют общественный порядок на улицах.

В Мурманской области на вневедомственную охрану легла и безопасность на местах стоянок судов с ядерными энергетическими установками. Именно с их помощью обеспечивается охрана атомных ледоколов и судов атомного технологического обслуживания, заходящих в порт Мурманск и в акваторию Кольского залива.