Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк»

Они заступили на маршруты патрулирования на автомобилях с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Один из ветеранов, чей портрет размещён на автомобиле - Тупатилов Юрий Михайлович служил в разведвзводе отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Во время битвы за Москву бригада была на передовой, из бойцов формировались боевые группы, сражавшиеся в тылу врага. За годы Великой Отечественной войны Юрий Михайлович был ранен, после ранения вернулся в родное подразделение. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими.

Сегодня его внучка служит в рядах Росгвардии в Мурманске. Стоит отметить, что в нашем регионе автопатрули вневедомственной охраны ежесуточно стоят на страже сохранности имущества граждан, обеспечивают общественную безопасность и безопасность важных объектов.