Сотрудники военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели рейд в ЗАТО Александровск

Он был направлен на выявление лиц, получивших гражданство России, но уклоняющихся от исполнения обязанности состоять на воинском учёте.

Следователи-криминалисты с представителями военного комиссариата посетили места проживания и работы граждан, а также побеседовали с работодателями, использующими труд мигрантов.

Также офицеры провели разъяснительные беседы об обязанности своевременной постановки граждан на воинский учёт и предупредили об административной ответственности.

Егор Сердюк, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «По итогам рейда ряд лиц, у которых отсутствовали отметки о постановке на учёт в военкомате, были доставлены в отдел военного комиссариата для уточнения данных и проведения необходимых процедур».