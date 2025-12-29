Сотрудники военного следственного отдела провели рейд, чтобы проверить натурализованных граждан на территории Полярного, Гаджиево и Снежногорска

В ходе мероприятий были проверены лица, недавно получившие российское гражданство. Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт.