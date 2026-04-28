Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета провели очередной рейд

Сотрудники 305 военного следственного отдела Следственного комитета провели рейд по выявлению лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

Во время рейда в Мурманске военные криминалисты проверили десять иностранных и натурализованных граждан. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, выявить не удалось.

Ярослав Кондратенко, следователь-криминалист 305 военного следственного отдела СК РФ: «Военные следователи на регулярной основе проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учёт бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство».