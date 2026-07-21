Сотрудники военного следственного управления по Северному флоту провели в Мурманске профилактический рейд

Он был направлен на выявление натурализованных граждан, своевременно не вставших на воинский учёт.

Офицеры проверили свыше 15 мужчин, из которых были выявлены два нарушителя. Эти граждане доставлены в военный комиссариат для уточнения данных и постановки на воинский учёт.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Данные рейды проводятся систематически и направлены на выявление правонарушений в сфере миграции и воинского учёта».