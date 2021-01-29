Сотрудники ЗАГС оцифровали более миллиона записей

Более миллиона записей оцифровали сотрудники ЗАГС. Работать с архивом приходилось и днём, и ночью. Весь коллектив, который сумел успешно систематизировать информацию в электронный формат, наградили грамотой губернатора Мурманской области.

Коллективу мурманского отдела ЗАГС вручили грамоту губернатора. Сотрудники провели кропотливую работу. Все актовые записи, начиная с 1926 года, надо было перевести в электронный вид. Все эти сведения пополнят Единый государственный реестр.

Татьяна Каменская, начальник отдела ЗАГС администрации г. Мурманска: «Большая часть бумажных носителей давно были созданы, с 1926 года, и почерка у всех разные, трудности были именно в разборе почерков. Физическое состояние книг - они достаточно ветхие, поэтому было сложно при переводе актовых записей».

Более миллиона записей удалось обработать за короткий срок. Огромный объём бумажной документации кропотливо преобразовывали в цифру и днём, и ночью.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «600 тысяч актов было сделано в этом году. В декабре коллектив перешёл на работу в три смены».