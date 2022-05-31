Сотрудников и посетителей ТРК «Мурманск Молл» эвакуировали из-за возможной угрозы

За последнее время это уже не первый случай эвакуации, поэтому к неожиданному процессу большинство гостей, а тем более работников комплекса, отнеслись спокойно. Люди без паники и суеты покидали здание.

На одном из этажей торгово-развлекательного центра нашли подозрительный предмет.

За последнее время это уже не первый случай эвакуации, поэтому к неожиданному процессу большинство гостей, а тем более работников комплекса, отнеслись спокойно. Люди без паники и суеты покидали здание.

По словам очевидцев, причиной тревожного сигнала стало сообщение об обнаружении подозрительного предмета.

На место происшествия съехались экстренные службы, помещения проверили, но угроза не подтвердилась. Торговый центр работает в штатном режиме. Жизни посетителей ничего не угрожает.