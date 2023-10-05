«Сотворённый из моря и скал...»: мурманские поэты презентовали альманах стихов о Мурманске, посвятив мероприятие 107-летию города-героя

Тираж издания небольшой – 200 книг, но они не планируют останавливаться только на этом. Впереди – выпустить и второй сборник.

Столица Заполярья вдохновляет многих людей. Поэты свои чувства к северной земле выражают понятным образом - в стихах. В Центральной городской библиотеке литературные деятели Мурманска Илья Виноградов и Дмитрий Коржов представили новый альманах поэзии о Мурманске.

Дмитрий Коржов, поэт, прозаик, журналист, составитель сборника: «Это первая большая презентация. Я думаю, что с этой книгой мы ещё поездим по городам области, потому что она интересна не только для мурманчан, но и для всех жителей нашего края, потому что Мурманск – это столица Заполярья. И читать о Мурманске хорошие стихи, а здесь только хорошие стихи, можно всем. Можно называть его сборником, а можно антологией. Наиболее полная антология русской поэзии о Мурманске».

«Сотворённый из моря и скал...» - такое романтичное названия у альманаха, который вобрал в себя стихи авторов со всей России.

Илья Виноградов, российский поэт, прозаик, журналист, составитель сборника: «Авторы самые разные, из разных городов, разных регионов: от Сибири, где в Омске живёт Ирина Четвергова, регулярно приезжающая в Мурманск на фестиваль «Капитан Грей», и, заканчивая Калининградом, где живёт Игорь Голубь, член Союза писателей, который тоже бывал в Мурманске и написал стихи о нашем городе-герое».

Некоторые из авторов сборника посетили презентацию книги и рассказали, как север вдохновляет их творить.

Алексей Витаков, один из авторов сборника: «Я хорошо чувствую север. Я понимаю, что север – это место силы. Помните фильм «Игра престолов», когда он сказал: «Не люблю юг, тухлятиной пахнет». На север приезжаешь за чистотой, за тем, чтобы подпитаться новой энергией, которая тебя будет поддерживать в течении года и толкать на какие-то творческие подвиги».

Такая поэзия о своём родном крае, о родном городе – важна и нужна, считают составители сборника. Тем более, так приятно, благодаря живым строчкам, проникнуться любовью к родному городу, отмечающему в эти дни свой 107-й день рождения.