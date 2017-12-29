Совершаем путешествие во времени с «Арктик-ТВ»

Итак, первый выпуск новостей 2017 года. Мы конечно рассказывали о том, как встречали Новый год и Рождество, а также строили планы на будущее. Среди них было создание в Мурманске технопарка «Кванториум». К тому моменту понятие робототехника уже было хорошо знакомо заполярным детям и их родителям. Но ожидали ли мы такой масштаб?

Технопарк открылся в октябре. Вложились основательно. Из федерального и областного бюджетов потратили более 100 миллионов рублей. Сделали ремонт, закупили высокотехнологичное оборудование. Получили 5 инновационных направлений. Это Био, Робо, Гео, IT-квантумы и промышленный дизайн. Первым делом взялись за 3Д-технологии и моделирование кроссовок будущего.

Ещё одна новость из первого выпуска 2017 года – Кировск станет территорией опережающего развития. Оживление экономики, появление новых предприятий, развитие туристического кластера, а значит, привлечение новых гостей-любителей экстремальных спусков. Судить о том, как документ повлиял на увеличение потока туристов-лыжников, ещё рано, а вот погода этому способствовала более чем.

Горнолыжный сезон не желал заканчиваться, а лета так хотелось. Вот и пришлось спускаться с Хибин в купальниках – на радость нашим телезрителям. Акция «С Хибин в бикини» прошла в мае. Но в июне, на удивление всем, зимние развлечения продолжали нас радовать. Лыжники, сноубордисты и любители покатушек на ватрушках то и дело присылали видео в нашу рубрику «Мобильный репортёр».

Мобильные репортеры в 2017 году были нашими верными помощниками. Вместе с ними мы открыли водный сезон с командой «Юма», сплавляющейся на каяках по реке Вите, в 15 км. от Мончегорска.

Нам присылали и видео неожиданных встреч с дикими зверями. В объектив камеры мобильного репортера попадали медведи. Косолапые разгуливали неподалёку от столицы Заполярья - на территории отеля «Огни Мурманска».

Лисы нашим телезрителям встречались чаще. Бесстрашные они подходили прямо к людям, выпрашивая еду.

Но больше всего видеороликов мы получили от очевидцев ДТП и пожаров. ЧП случаются и в эти предпраздничные дни, когда многие спешат за подарками и в суете игнорируют нормы безопасности. Будьте осторожны на дорогах и хороших вам праздников!