185 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+78), Кандалакшском районе (+24) и Мончегорске (+20).

В Австрии провели исследование эффективности вакцинации от COVID-19. Около 2 процентов полностью вакцинированных граждан оказалось в числе заболевших коронавирусом. Статистику опубликовал Минздрав страны, сообщает «Парламентская газета». Эффективность вакцинации составляет почти 91 процент.

А в это время РИА «Новости» сообщает, что совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы. Ранее Министерство науки и высшего образования заявило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в Россию на учёбу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении.