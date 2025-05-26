Совещание на все вкусы: от профпраздника, укрупнения медицинских организаций и 87-летия со дня образования региона до завершения отопительного сезона

В регионе завершается отопительный сезон. В Мурманске в многоквартирных домах батареи станут холодными уже 27 мая. Так же на оперативном совещании в областном правительстве обсудили вопросы объединения больниц региона, уборки муниципалитетов от песка и ЕГЭ. Но начали совещание с темы профессионального праздника.

В регионе завершается отопительный сезон. В Мурманске в многоквартирных домах батареи станут холодными уже 27 мая. Так же на оперативном совещании в областном правительстве обсудили вопросы объединения больниц региона, уборки муниципалитетов от песка и ЕГЭ.

Но начали совещание с профессионального праздника.

Оперативное совещание в правительстве региона начали с поздравления предпринимателей. Профессиональный праздник установлен указом Президента России в 2007 году.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Наши предприниматели активно проявляют себя во всех сферах, создают новые рабочие места, обеспечивают северян и гостей региона товарами и услугами, оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Хочу отдельно поблагодарить бизнес за помощь участникам специальной военной операции».

Развитие предпринимательства остается одним из приоритетных направлений плана «На Севере – Жить!». По инициативе Андрея Чибиса в регионе работают различные виды поддержки бизнеса. Успешно действуют два преференциальных режима. Мурманская область на протяжении пяти лет остаётся бессменным лидером в Арктике по привлечению инвестиций.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В регионе введена 51 мера поддержки малого и среднего предпринимательства. Одна из самых востребованных и популярных среди северян – грант «Губернаторский старт». За пять лет поддержку получили 164 предпринимателя на общую сумму 184 млн рублей. Напомню, что до 1 июня идёт очередной сбор приёма заявок на предоставление гранта».

Мурманская областная больница будет регулировать медицинскую помощь в районных медучреждениях.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Мы продолжаем работу по повышению эффективности оказания медицинской помощи, а именно по укрупнению медицинских организаций. И с целью дальнейшего применения единого подхода к оказанию медицинской помощи запустили процедуру присоединения восьми центральных районных больниц – Печенгской, ЗАТО г. Североморск, Кольской, Оленегорской, Ловозерской, Мончегорской, Апатитско-Кировской и Кандалакшской к Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина».

Объединение состоится в конце сентября, после чего медорганизация продолжит силами новых структурных подразделений помогать населению. Укрупнение позволит эффективнее управлять ресурсами, повысить доступность помощи специалистов, лабораторной диагностики, функциональных и лучевых исследований.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Для ответа на возможные вопросы, связанные с укрупнением медицинских организаций, мы задействуем «горячую линию» Минздрава. Задать их можно по телефону 8(8152) 56-66-12 по будням с 8 до 20 часов, по субботам - с 9 до 15 часов. И поскольку вопросы есть и у самих сотрудников объединяемых учреждений, мы с коллегами запланировали выездные встречи с коллективами, чтобы ответить на все волнующие их вопросы».

Мурманская область отметит 87-летие со дня своего образования. Запланировано больше 150 культурных мероприятий в честь этого. Торжественное собрание проведут в драмтеатре. 28 мая в 10.00 стартует патриотический автопробег. Он начнётся у мемориала Защитникам советского Заполярья, где участники зажгут лампаду и провезут её по всем городам-героям. Завершится маршрут 12 июня в Севастополе. Во всех муниципалитетах в пространствах «СОПКИ» пройдут тематические квизы, краеведческие часы и встречи, а в центре «Лапландия» — добровольческий форум «Моя малая Родина». 30 и 31 мая в ДК Кирова состоится фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона.

Надежда Аксенова, руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Кульминацией праздничной программы станет концерт 31 мая у отеля «Меридиан». На главной сцене пройдёт награждение победителей конкурса имени Кобзона. Также зрителей ждёт выступление известного артиста и певца Виталия Гогунского и диско-программа от мурманских диджеев. С 30 мая по 1 июня на улице Воровского будет работать ярмарка арктической кухни, где свои блюда представят лучшие рестораторы региона. Рядом откроется кинотеатр под открытым небом «Арктическое кинолето».

Более 5 тысяч северян приняли участие в масштабных субботниках в Мурманской области. Они привели в порядок 200 объектов - дворы, общественные пространства, спортивные и игровые комплексы, территории возле мемориалов, социальных учреждений, зелёные зоны и дорожные съезды.

Надежда Аксенова, руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Напомню, сейчас продолжается Всероссийское голосование по объектам благоустройства. От Мурманской области в нём участвует семь муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом муниципалитете на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберёт больше голосов, будет благоустроена в первую очередь. Порядка 52 тысяч человек уже сделали свой выбор. До 12 июня проголосовать может любой желающий старше 14 лет через портал Госуслуги».

До 1 июня муниципалитеты Мурманской области уберут от песка и смёта.

Уборка улично-дорожной сети, придомовых и общественных территорий ведётся круглосуточно. К работам привлекаются дополнительные силы и средства.

В Мурманской области успешно стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделено повышению открытости и прозрачности проведения ЕГЭ. К работе в качестве общественных и онлайн-наблюдателей привлечены родители обучающихся и студенты колледжей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для проведения экзаменов в Мурманской области подготовлено 63 пункта, в том числе 9 на дому. Обучены более 3 тысяч специалистов. Технология проведения ОГЭ максимально приближены к технологии проведения ЕГЭ. Материалы поступают в пункт проведения экзаменов по сети «Интернет», распечатываются в день проведения в штабе и сканируются по завершении экзамена также в штабе».

Кроме того, с 2024 года в школы возвращена серебряная медаль «За особые успехи в учении». Так, золотую получат выпускники, у которых все итоговые отметки «отлично», а результаты ЕГЭ по русскому языку и по одному из сдаваемых предметов не ниже 70 баллов. Серебряную медаль — выпускники, которые будут иметь итоговые отметки «отлично» и не более двух оценок «хорошо», результаты ЕГЭ от 60 баллов.