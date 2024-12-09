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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.24 19:30

Совещание в региональном правительстве: о борьбе со снегом и гололёдом, о работе в подшефном Приморском районе и о реализации планов по развитию комфортной городской среды

Андрей Чибис начал оперативное совещание с поздравления северян с памятной датой – Днём героев Отечества, которую отмечают 9 декабря. На Севере всегда жили сильные люди с сильным характером. Свою смекалку, профессионализм и мужество они проявляют сейчас на передовой. Накануне глава региона посетил одно из подразделений в зоне спецоперации, где служат военные из Мурманской области.

В России сегодня отмечают День героев Отечества, профильные министерства продолжают контролировать уборку дворов и общественных территорий от наледи и снега, региональный оператор рискует получать штрафы за несвоевременный вывоз мусора, а победители конкурса «Край героев» скоро поедут в Москву в Музей Победы. Эти и другие важные темы обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Андрей Чибис начал оперативное совещание с поздравления северян с памятной датой – Днём героев Отечества, которую отмечают 9 декабря. На Севере всегда жили сильные люди с сильным характером. Свою смекалку, профессионализм и мужество они проявляют сейчас на передовой. Накануне глава региона посетил одно из подразделений в зоне спецоперации, где служат военные из Мурманской области.

«Дорогого стоит то, как они это делают. С точки зрения собранности, решения самых сложных задач в зоне соприкосновения на передовой и с применением самых высоких технологий. Многие технические решения ребята сами в зоне боевого соприкосновения собирают, делают, модернизируют. Это вызывает глубочайшее уважение», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Отметим, с 2019 по 2023 годы в рамках программы на развитие населённых пунктов с дислокацией военных направлено порядка 14 млрд рублей. А с 2024-го по 2026 годы в улучшение жизни военнослужащих будет вложено ещё свыше 42 млрд рублей. Также губернатор подчеркнул, что в числе приоритетных задач – социальная поддержка и реабилитация ветеранов СВО.

Во время оперативного совещания прозвучало, что помощь Приморскому району будет продолжена. В минувшие выходные губернатор посетил подшефную территорию. Там он передал 2000 подарков в детские сады и образовательные учреждения подшефного региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы восстанавливаем и развиваем там социально значимые объекты по поручению Президента России с мая 2023 года. За это время реализовано более 70 мероприятий в различных сферах – жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, спорт, здравоохранение. Самая главная задача, которую мы решили, это наладка систем тепло- и водоснабжения».

Благодаря поддержке заполярных специалистов установлены новые водонапорные башни, отремонтированы сети, заменено насосное оборудование, запущены неработающие скважины, установлены новые котельные. Доделан многоквартирный дом, отремонтировано здание для МФЦ, амбулатория и кровля Дворца культуры, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», благоустраиваются дороги, общественные территории и спортивные объекты. В числе приоритетных задач – работы по ремонту образовательных учреждений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «План сбит на следующий год, в течение недели его нужно докрутить, поправить нюансы и запустить в работу. Оксана Николаевна, вы теперь отвечаете за эту работу, надо докрутить».

За прошедшую неделю 55 тысяч кубометров снега вывезли с дорожных участков и дворов Мурманской области. Качество содержания территорий муниципалитетов остаётся на контроле регионального правительства.

Как отметила Алёна Кузнецова, и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области, управляющим организациям вновь указывают о необходимости работы в системе мониторинга уборки территорий, внесении в неё достоверных данных и фотоотчётов.

Специалисты профильного министерства регулярно проводят профилактические рейды. По 33-м дворам направлены требования об устранении нарушения. Соблюдение графиков вывоза ТКО находится на особом контроле. По каждой ситуации принимаются меры.

Вместе с тем, губернатор указал на необходимость предъявления финансовых претензий региональному оператору за каждый случай несвоевременного вывоза мусора.

Ещё одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало благоустройство и создание комфортной городской среды. В этом году завершены работы на Аллее славы участникам СВО на Площади Победы в Полярном; лестнице в районе улиц Мисякова и Комсомольской в Мурмашах; общественной территории в Спутнике; сквере по проспекту Героев-североморцев в Мурманске; проведено обустройство детских площадок на территории Городского парка в Североморске.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За пять лет мы обновили около трети дворов в Мурманской области, залатали почти 170 тысяч квадратных метров ям, обновили и установили более 400 детских игровых и спортивных комплексов, установили архитектурно-художественную подсветку на более 100 зданиях не только в Мурманске, но и других городах региона, создали шесть видовых площадок».

На оперативном обсуждают и проблемы муниципалитетов, часто связанных со сферой ЖКХ. В этот раз ряд вопросов возник по Мончегорску.

В декабре мурманские школьники, победившие в региональном конкурсе «Край героев», отправятся в московский Музей Победы. Там они увидят масштабный выставочный проект областного краеведческого музея «Северная крепость». Он приурочен к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Поездка - главный приз конкурса, который проводился уже в третий раз по инициативе Андрея Чибиса.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В 2022-2023 году за главный приз боролись пять команд. В этом году было принято решение увеличить количество победителей до трёх, поэтому финалистами стали 10 команд. По итогам, правом посетить Музей Победы удостоены команды «Патриоты гимназии» из Полярного, «Алёша» школы №31 Мурманска и «Краеведы Кольского Севера» из Мурманского академического лицея».

Во время совещания было озвучено, что 12 декабря в России отпразднуют День Конституции РФ. В библиотеках, музеях и культурных центрах, а также образовательных организациях по всему региону запланировано свыше 70 просветительских акций и событий. Среди самых значимых – «Арктический диалог» с Героем России Иваном Хрусталёвым, встреча с региональным уполномоченным по правам человека, тематические акции для школьников на площадках областных учреждений культуры.

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