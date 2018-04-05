Совет да энергосбережение – пожелания жителям МКД

Стандартные «хрущевки» могут быть разными. Некоторые оборудованы по последнему слову техники и не растрачивают тепло попусту, другие – буквально отапливают улицу. В доме № 13 по улице Гаджиева в Мурманске жильцы платят за отопление вдвое меньше, чем в соседних домах. В год каждая квартира экономит от 10 до 20 тысяч рублей. И все это благодаря современной автоматике.

Автоматическая система регулирует температуру в доме в зависимости от погоды и времени суток. Ни духоты в квартирах весной, ни еле тёплых батареей зимой. Отсюда и «приятные» для жителей показания теплосчётчика. В квартирах комфортно и при этом собственникам удается ещё и экономить.

Но примеры есть и противоположные. Жители ряда домов после перерасчёта за прошлый год получили квитанции с астрономическими счетами за тепло.

В этих домах обнаружены балансировочные клапаны - современная система, которая призвана регулировать потребление теплоэнергии, но они открыты на полную мощность... Изнывая от жары в квартирах, жители открывают окна, выпуская в форточку свои деньги. А по закону управляющая компания каждый месяц должна снимать показания теплосчётчика и каждый год предлагать мероприятия по энергосбережению.

Опытные жилищники уверены, что больших перерасчётов в том же Североморске можно было избежать, создай жители «ещё вчера» советы домов. По одному активному жильцу от подъезда - вот уже рычаг для контроля над управляющей компанией. У совета больше полномочий и в проведении собраний, и в допуске к инженерным системам, и в составлении актов о нарушениях.

Постоянные перетопы или текущие в подвале трубы обходятся жителям в тысячи рублей. Поэтому не стоит забывать и об органах надзора. Ведь лучше пожаловаться на недочёты, чем потом на их последствия – пятизначные платежки за тепло.

А начать, советуют эксперты, нужно с малого: узнать, стоит ли в доме теплосчётчик. Об этом могут рассказать в управляющей компании. Остальное подскажет термометр в квартире. Выше 23 градусов – это деньги на ветер. Поэтому о каждом перетопе необходимо сообщать коммунальщикам, а они обязаны принять меры. И это уже позволит сэкономить семейный бюджет.