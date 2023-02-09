Совет депутатов города Мурманска единогласно попрощался с тремя своими членами

Очередное заседание городского Совета депутатов Мурманска принесло изменения в его составе. Одни люди покинул свой пост, другие - вступили на новую должность.

На повестке заседания Совета депутатов города Мурманска стояло 14 основных вопросов. Один из них – выбор нового заместитель председателя горсовета. На эту должность выдвинули депутата с многолетним стажем и бывшего руководителя городского спорткомитета Ирину Андрееву.

Она в свою очередь рассказала о своем трудовом пути.

Ирина Андреева, избранная заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Поступила в Мончегорский техникум физической культуры. Это были единственные два года, когда я уезжала из города».

Здесь стоит отметить, что Андреева займёт место недавно сложившей полномочия Тамары Прямиков.

Другой важный вопрос в повестке - передача бесхозных участков сетей в городе ГОУП «Мурманскводоканал». Такая работа ведётся регулярно. Областное предприятие, получая недвижимое имущество, берёт на себя обязательства по его содержанию.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Водоканал принимает на баланс имущество, которое передано и несёт эксплуатационную ответственность и содержание этих объектов, которые переданы. Водоканал смотрит на изношенность сетей, включает в план работы и в зависимости от того, в каком состоянии находится сеть, принимаются решения по произведению работ на каком-либо из участков».

Также на заседании народные избранники приняли отставку свои коллег, сложить полномочия и выйти из состава Совета решили сразу трое: Антонина Климова, Татьяна Елпанова и Олег Ноздрачев. Члены Совета единогласно поддержали их решение.