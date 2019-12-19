Совет депутатов Мурманска отправляется на зимние «каникулы»

Мурманский городской Совет депутатов собрался на заседание в последний раз в этом году. Этот сезон для народных избранников выдался напряженным, но для города в целом - успешным. Также заседание стало первым для Евгения Никоры в роли главы администрации Мурманска.

2019 год для Мурманска оказался непростым и богатым на перемены. Работы было много, и не всегда её получалось довести до конца. Городу не удалось на 100% выполнить собственные планы по расселению людей из аварийного жилья. Осенью состоялись выборы в городской Совет депутатов. А уже в декабре к обязанностям приступил новый глава администрации. Им стал Евгений Никора. Для него это заседание горсовета оказалось первым. Тем не менее, новый руководитель администрации уже оценил фронт работ и успел познакомиться с народными избранниками.

Нам не всё-равно, мы будем работать в тесном взаимодействии с правительством области, - сказал Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Абсолютно точно мы будем работать одной командой для реализации тех задач, которые стоят перед городом в 2020 году».

Несмотря на трудности, есть и позитивные моменты. Например, бюджет Мурманска на следующий год вызывает оптимизм - доходы муниципалитета выросли, а, значит, сделать получится больше.

«Бюджет у нас получился очень неплохой на следующий год. Впервые по собственным доходам город превысил 10 миллиардов рублей, - сказал Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Это очень важно. Поэтому предстоит много работы, важных дел, и, конечно, мы справимся с ними».

На последнем в этом году заседании горсовета в основном обсуждали технические вопросы: корректировали методику расчётов аренды муниципальной земли и приводили в соответствие с современными реалиями городской Устав.

Совет депутатов теперь отправился на каникулы, чтобы вернуться к работе уже в следующем году.