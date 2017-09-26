Совет депутатов ЗАТО г.Североморск проголосовал за Владимира Евменькова

Новый градоначальник в Североморске. Главу ЗАТО сегодня выбрали депутаты Совета флотской столицы из двух претендентов. Проголосовали единогласно за Владимира Евменькова.

Напомним, в Североморске поменялась система формирования власти. Теперь управлять городом будет глава ЗАТО, а глава администрации складывает полномочия. У единого руководителя и вся власть, и вся ответственность.

Претендентов на высокий пост отбирала специальная комиссия, отдав предпочтение председателю комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимуру Лапину и полковнику полиции, начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимиру Евменькову.

Депутаты Совета Североморска, выбирая сегодня уже из двух кандидатов, проголосовали за Владимира Евменькова. В должность он вступит в ближайшую пятницу.