Совет Федерации стал ближе к Арктике

В Мурманске состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике. В рамках мероприятия состоялась экскурсия представителей комитета на атомный ледокол «50 лет Победы».

Делегация комитета по экономической политике Совета Федерации России с интересом рассматривает ходовую рубку атомохода. Многие впервые посетили не только огромное судно, но и побывали за Полярным кругом. И побывали не зря. Во время визита удалось обсудить перспективы развития Арктики и Северного морского пути.

«Мы провели выездное заседание комитета. Его тема «Развитие и законодательное сопровождение Северного морского пути, как неотъемлемой части Арктической зоны России», - сообщил Юрий Фёдоров, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. - Впечатлены, конечно. Работа была хорошая проведена. Хорошие доклады были. И федеральные органы исполнительной власти предложили свои варианты, а Андрей Владимирович (Чибис. - Авт.) предложил изменить законодательство об Арктической зоне России. Поэтому, я считаю, работа прошла очень плодотворно».

Посещение ледокола - событие символичное. «50 лет Победы» - один из гарантов того, что обеспечить грузопоток по Северному морскому пути - дело реальное. Реально, считают представители комитета, согласно требованию президента Владимира Путина и увеличить грузопоток.

«Северный морской путь и развитие Арктики - это один из драйверов реализации национальных проектов, которые сейчас вошли, в поставленную перед нами президентом, задачу, - говорит Алексей Дмитриенко, член комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. - Безусловно, регионы, которые входят в эту зону, являются ключевыми исполнителями этих задач. И сегодня врио губернатора рассказал о своих планах по развитию региона».

В первую очередь, уверен Андрей Чибис, регионы должны получить больше полномочий в сфере реализации инвестиционных проектов. На местах, что нужно для этого, регионам виднее. Часть представителей комитета Совета Федерации по экономической политике эту инициативу намерены поддержать. А вот другие подходят к этим вопросам с осторожностью.

«В данном случае нужна конкретика, что за этими предложения кроется, - говорит Павел Волков, заместитель министра РФ по развитию дальнего востока и Арктики. - Сейчас у регионов и так достаточно серьёзные полномочия для того, чтобы они и сами определились с инвесторами. Но федеральная часть, она заключается в том, что мы на федеральном уровне за счёт изменения федерального законодательства, за счёт помощи федерального уровня, содействуем тому, чтобы инвесторы приходили в регион, для того, чтобы они реализовывали свои проекты в конкретном месте и в лучших условиях, и для того, чтобы качество жизни улучшалось в том или ином регионе».

В целом, считают представители комитета, поездка и выездное заседание оказались плодотворными. Мнениями обменялись - теперь задача всё услышанное закрепить на бумаге. Дальше инициативы будут обсуждать на федеральном уровне.