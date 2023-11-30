Совет по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области обсудил вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями

Развитие спорта, творчества и поддержки людей с ограниченными возможностями всегда были в приоритете. Сегодня обсудили важные вопросы в этой сфере на совете по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области в Центре управления регионом.

В регионе проживает более 28 тысяч жителей с ограниченными возможностями. Важно затронуть все аспекты, касающиеся помощи таким людям. Тему обсудили на совете по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Сегодня три ключевых вопроса в повестке дня. Один из них, вопрос медицинской реабилитации. Мы понимаем, почему сейчас это особенно актуально».

В больницы и поликлиники закупили новое высокотехнологичное оборудование, например, гидролечебницы, вертикализаторы с беговыми дорожками и многое другое, а специалисты обучаются новым методикам реабилитации, основанным также и на искусственном интеллекте.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «В Мурманской области реализуется программа по медицинской реабилитации. В рамках данной программы проводится закупка медицинского оборудования по оснащению отделения реабилитации как в Мурманске, так и в области. Также обучаются специалисты, создаются комфортные условия пребывания для пациентов».

Помимо реабилитации важно поддерживать желание людей развиваться в спортивных сферах и достижения в этом подчеркивает значимость развития движения «Абилимпикс».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это движение позволяет оценить, попробовать свои силы, поучаствовать на всероссийском уровне. А успехи наших ребят показывают, что в этом направлении есть достаточно серьёзное продвижение вперед».

В области так же открыты творческие лаборатории для людей с ограниченными возможностями, где можно проявить свой потенциал.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Проводится сбор, консолидация информации о всех инклюзивных творческих практиках, которые реализуются на базе учреждений культуры. И далее в 2024 году мы приступим уже к масштабированию тех практик, которые получают наибольший интерес, которые получают наилучший отклик и имеют самый лучший эффект для этой целевой аудитории».

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» в регионе продолжается реализация программы «Доступный Север». На сегодняшний день более 74% социальных объектов доступны для маломобильных групп и людей с инвалидностью.