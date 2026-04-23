Совет по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве региона подводит итоги

По результатам прошлого года представители малого и среднего бизнеса Мурманской области в основном предоставляли на экспорт морепродукты, в том числе рыбную продукцию, металлическую упаковку и даже туристические услуги.

Новинкой среди поставок можно назвать коллаген, которым впервые занялась одна из фирм региона.

Анастасия Тютина, руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области: «Это компания, которая впервые к нам обратилась за поддержкой. Мы провели для них поиск иностранного покупателя, они заключили экспортный контракт. Отгрузили свою продукцию в Беларусь».

Среди озвученных на Совете по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства положительных результатов можно назвать и то, что, несмотря на сложную мировую обстановку, в нашем регионе есть опытные и появляются новые компании, которые готовы осваивать внешний рынок. И для этой работы разработана и утверждена региональная программа развития экспорта.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики: «Перед нами поставлена задача к 2030 году обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых и неэнергетических товаров менее чем на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года. Это амбициозная задача, в том числе и для Мурманской области».

В региональный центр поддержки экспорта обращаются как начинающие предприниматели, так и опытные в этом деле. У всех вопросы разные. Те, кто только открывает для себя иностранный рынок поставок, чаще интересуются у специалистов о востребованности своей продукции. Кстати, такую информацию можно получить на специальной платформе «Мой экспорт».

Опытные экспортеры интересуются у профильного центра в основном о возможности получения субсидий, смене рынков поставок и о том, в каких международных мероприятиях можно принять участие.