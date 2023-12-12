Совет ветеранов спорта города Мурманска подвёл итоги работы за 2023 год

На торжественном мероприятии наградили мурманчан, которые связали свою жизнь со спортом.

Ежегодная встреча совета ветеранов собрала более 120-ти участников, которые внесли личный вклад в становление и развитие физической культуры в Мурманске. Говорили и об итогах уходящего года.

Ирина Андреева, председатель Совета ветеранов спорта города-героя Мурманска: «Было сделано очень много. Жизнь была у ветеранов мурманского спорта очень насыщенной, интересной и продуктивной. Но всегда есть куда двигаться. Нам очень интересно быть в этом ветеранском сообществе, помогать тем, кто сегодня руководит мурманским спортом. Подсказывать, учитывая наш опыт. И, совместно, с администрацией города, Советом депутатов строить новые планы и идти вперёд».

20 мурманчан, связавших свою судьбу со спортом, получили почётные знаки, памятные медали и кубки. Лучшими ветеранами-спортсменами столицы Заполярья в 2023 году были признаны Александр Титков, победитель Открытого чемпионата России по греко-римской борьбе среди ветеранов, и Фёдор Щербина, почётный гражданин города-героя Мурманска, 33-кратный чемпион России по прыжкам в длину и тройным прыжкам.

Фёдор Щербина, спортсмен и профессор МАУ, лёгкая атлетика: «Сегодня большой праздник для Совета ветеранов спорта Мурманска. Встреча традиционная, но она, на мой взгляд, очень важная, потому что те люди, которые отдали спорту большую часть жизни, они оставили незабываемый след в истории мурманского спорта, Мурманска. Эти встречи позволяют им, естественно, общаться, получать какую-то мотивацию для своей дальнейшей деятельности».

Современному пополнению тренеров и руководителей спортивных организаций есть на кого равняться.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Мы ещё молодые ветераны, но мы так же будем вносить лепту в наше дело, чтобы город-герой Мурманск процветал в спортивном плане и поднимался в спортивно-культурном оздоровлении нашего города».

У Минспорта региона большие планы. Хочется сделать занятия физической культурой как можно доступнее для людей старшего поколения. Особенно для тех, кто сам отдал спорту большую часть жизни.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мы будем предлагать ветеранам спорта поучаствовать в программе «Активное долголетие». Сейчас эта программа уже сформирована. Будем предлагать бесплатные занятия, например, в ледовых дворцах, на массовых катаниях. У нас будет региональная спартакиада для ветеранов, планируем расходы по экипировке и направлении их на всероссийские соревнования».

Напомним, в регионе действует проект «Бодрое воскресенье», который направлен на активное долголетие. Поэтому каждый пожилой спортсмен может выбрать направление, которое будет емуинтересно.