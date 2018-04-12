Советско-финская война глазами неизвестного солдата

В научной библиотеке историк и военный писатель Баир Иринчеев представил свой перевод книги «Неизвестный солдат». Эту книгу переиздавали около 60 раз.

Баир Иринчеев - военный писатель и историк, представил в научной библиотеке свой вариант перевода военной прозы финского автора Вяйне Линна «Неизвестный солдат». В Финляндии это произведение имеет статус классического произведения, сравнимый по уровню с романом «Преступление и наказание» Достоевского. Такая популярность объяснима, так как Вайне Линна стал первым из финнов, который прошёл всю войну, а после её сумел рассказать правду об окопной жизни простого солдата.

Книга носит глубоко пацифистский характер, несмотря на то, что автобиографичное произведение финского солдата наполнена личными переживаниями страхом и ужасом перед лицом смерти и подробным описанием военных баталий.

- Он сам это всё пережил, пропустил через себя, получил трансформацию сознания от эйфории до разочарования, признания ошибок, неудач, понимания того, что война неблагодарное дело, которое ломает человеческие судьбы, - говорит Юрий Алёхин, организатор мероприятия.

Новый перевод романа вышел к столетию независимости Финляндии. Предыдущий и единственный перевод 1990 года был неточен и изрядно подчищен существовавшей тогда советской цензурой. Сейчас же роман финского писателя-самоучки можно не только прочитать, но и увидеть. Совсем недавно, в 2017 году, произведение «Неизвестный солдат» экранизировали в третий раз.