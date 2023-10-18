Советую знать простые правила безопасности в Интернете - Мирослава Галицкая

Но я никогда не захожу на сомнительные сайты, не ввожу там личную информацию, не оставляю пароли, не сообщаю нигде домашний адрес и телефон. И тем более не ввожу личную информацию родителей. Это простые правила пользования Интернетом, простые правила сохранения личной информации.

Всем привет! Меня зовут Мирослава, я очень люблю путешествовать. Особенно у нас - на Севере. Прежде чем отправиться в путешествие, я ищу в Интернете информацию о тех местах, куда мы едем, чем они знамениты, кто из известных людей тут был, кто открыл это место, что тут было раньше. Мне это очень интересно.

Я знаю о том, что в Интернете есть не только полезная информацию, но и вредная, а ещё во Всемирной сети могут работать мошенники. Но я никогда не захожу на сомнительные сайты, не ввожу там личную информацию, не оставляю пароли, не сообщаю нигде домашний адрес и телефон. И тем более не ввожу личную информацию родителей. Это простые правила пользования Интернетом, простые правила сохранения личной информации.

Это правила делают Интернет для меня безопасным и полезным. И тебе советую знать простые правила безопасности в Интернете.

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.