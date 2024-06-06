Советы большого ЗАТО: в Александровке депутаты и общественники подводят промежуточные итоги работы и намечают планы на ближайшее будущее

Первый летний месяц - не повод откладывать общественные дела. При администрации ЗАТО Александровск в обновленном составе работает Общественный совет.

На очередном заседании, например, были установлены правила награждений жителей к профессиональным праздникам, особым и памятным датам, в связи с личными достижениями от имени Совета.

Ирина Кольчевская, член Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск, г. Снежногорск: «Сегодня были приняты формы благодарностей и грамот от Общественного совета и мне было приятно получить такую в связи с недавним юбилеем».

Говорили и о необходимости создания единого видеоархива после реорганизации местного телеканала: сбор данных, оцифровка материала и дальнейшее хранение – процессы трудоемкие, действовать общественники решили поэтапно. Обращения в адрес первых лиц муниципалитета уже направлены, далее необходимо получить разрешение и образовать комиссию, которая займётся сбором архивов.

От вещей масштабных плавно перешли и к частным вопросам. Например, с наступлением лета многие александровцы озадачены созданием клумб около домов. Было прекрасно, уверены активисты, если бы в начинаниях помогали управляющие компании и профильные комитеты администрации.

Алексей Картамыш, член Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск, г. Полярный: «Каждый хочет, чтобы вокруг него всё было лучше: дети – и те радуются, какая у нас клубничка и земляничка».

Публичные слушания – обязательная часть законотворческого процесса. Есть ряд вопросов, согласно законодательству которые, депутаты не могут принять без данной процедуры. Например, в этот раз представители трудовых коллективов ЗАТО Александровск и неравнодушные жители приглашены были на отчёт об исполнении бюджета за 2023 год.

Екатерина Пятницкая, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Для чего нужны публичные слушания? Чтобы народ знал, какие деньги есть в бюджете и на что они расходуются, что эти деньги нельзя взять и потратить на то, что хочется жителям, хотя они, придя на публичные слушания, могут внести предложения. Эти предложения всегда нами учитываются при планировании бюджета на следующие годы».

Не секрет, что львиная доля средств муниципального бюджета, подчеркивают депутаты, идёт на сферу образования. Но важными остаются и другие программы: строительство и ремонты, благоустройство, безопасность, спорт, культура и молодёжная политика.

Этим летом вновь планируется внесение изменений в бюджетный план, поэтому силы народных избранников пригодятся даже в летний период. Депутатский корпус ЗАТО Александровск принял решение не уходить на традиционные депутатские каникулы, принимать участие в работе, в том числе, при помощи современных технологий видеоконференцсвязи.