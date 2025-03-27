Совместное заседание комиссий Госсовета России - одна из ключевых сессий Международного арктического форума

Участники, среди которых был и губернатор Мурманской области, поговорили о задачах, которые стоят перед страной в рамках развития арктических территорий.

Заседание комиссий Госсовета России началось со старта празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. История покорения и освоения Арктики Россией длинная и богатая подвигами исследователей, учёных и мореплавателей. Сегодня мы наблюдаем очередной её виток, направленный на усиление позиций нашей страны в этом стратегически и экономически важном регионе.

Николай Патрушев, помощник Президента Российской Федерации: «Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение, как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для её внутреннего развития. Ускорение экономического, инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над Арктической территорией, а также Северным морским путём и шельфом, являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике.

Одна из главных тем заседания комиссий Госсовета - необходимость запуска комплексного проекта развития Арктики и Севморпути. С этой идеей Андрей Чибис выступил в феврале 2025 года на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика». На форуме предложение проговорили ещё раз.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Назрел следующий шаг. Следующий шаг серьёзного развития с Северного морского пути, как длинного, мощного коридора, арктических территорий, включающего в себя и развитие минеральных сырьевых центров, и глубокой переработки того, что здесь добываем. И, конечно, строительство портовой инфраструктуры и подводящих путей. И железнодорожных, и водных путей. И, конечно, развитие населённых пунктов, городов опорных, для того чтобы качество жизни ещё быстрее менялось».

Без экономики и социальной составляющей - никуда. Чтобы Арктические регионы процветали - здесь должно быть комфортно жить. И если погодные условия исправить пока не под силу, то экономическая стабильность, создающая уверенность в завтрашнем дне, в руках губернаторов.

Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа: «Конечно, в основе должно лежать экономическое развитие Арктики. Это и Северный морской путь, его эффективность, его долгосрочная эффективность. Мы на Ямале, как никто другие, это хорошо понимаем. Мы сегодня формируем порядка 77% всей грузовой базы СМП. Конечно, это ключевые газовые проекты, СПГ, нефть. То есть, практически 80%. Больше половины ВРП Арктики и больше половины инвестиций. В прошлом году 1,6 триллиона рублей. Это лежит в основе».

Важная составляющая развития и новый жилфонд. Строительство в Арктике - дело непростое и крайне дорогостоящее. Тем не менее государство и региональная власть делает всё возможное, чтобы застройщики приходили, в том числе и на север, а цены квадратных метров не превышали разумных пределов. Благодаря этому в Мурманской области уже реализуются проекты по возведению новостроек. Например, в Коле. Соседи из Архангельска тоже отмечают рост строительства.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области: «Льготная арктическая ипотека сыграла существенную роль в поддержании строительной сферы в Арктической зоне - это однозначно. По крайней мере, в Архангельской области. Я могу это заявить с полной ответственностью. Мы являемся, по-моему, после Якутии вторым регионом по объёму выданных уже ипотечных кредитов. У нас более 5000, где-то, сегодня ипотечных кредитов. Даже 7000, прошу прощения, 7000 кредитов фактически за год работы этого льготного инструмента».

Не забыли на сессии и про логистику. Северный морской путь - хорошо. Но перед тем, как отправить по нему корабли с грузом, товар должен приехать по железной или автомобильной дороге. А значит, эти транспортные артерии, соединяющие регионы, вычеркивать из планов по развитию Арктики никак нельзя.

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия: «Сегодня мы уже называли цифры. Только в Беломорско-Кемскую агломерацию у нас уже РЖД вложило почти 5 миллиардов рублей для реконструкции. Потому что растут объёмы грузов, важно соответствующие артерии железнодорожные развивать. Поэтому для нас, мы понимаем, что Карелия - такой транспортно-логистический узел по направлению к основному порту в Мурманске. Здесь у нас, конечно, тоже серьёзные планы и серьёзные проекты».

Важный вопрос и безопасность судоходства в Арктике. По словам участников форума, проблема существует в восточной части. Пока прикрытия аварийно-спасательных центров там нет. На реализацию проекта не хватает финансирования.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия): «На огромной протяженности Северного морского пути у нас сегодня мощных служб, которые смогут обеспечить жизнь и безопасность людей при нештатных ситуациях на СМП, к сожалению, нет».

Для того, чтобы справиться с такими вызовами, вопросы развития Арктики и Северного морского пути необходимо выделить в единый комплексный проект со своим финансированием, уверены арктические губернаторы. И федеральные органы власти с таким подходом согласны. В Москве уверены, что такой подход позволит учесть все нюансы для эффективной работы.