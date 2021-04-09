Современная школьная столовая должна выглядеть ярко и необычно

Так решили ученики и педагоги 58-й школы Мурманска и разработали свой проект этого пространства.

Блеклый и не привлекающий внимание цвет стен, однотипные стулья и ровные ряды столов давно надоели ученикам 58-й школы Мурманска. Поэтому совместно с преподавателями они разработали новый проект столовой, который будет радовать глаз и насыщать своей атмосферой и эмоциями всех посетителей.

Денис Михальчук, ученик 8-го класса школы №58: «Мне хочется видеть свою столовую не в этом старом и некрасивом цвете, а в новом и обновленном – оранжевом, жёлтом и даже с небольшими оттенками зелёного, потому что всем детям в школе уже надоел этот цвет».

И это неудивительно, ведь школьники проводят в столовой чуть ли не всю перемену. Ученики не просто здесь едят, они набираются сил, расслабляются и общаются. Так что атмосфера в помещении должна всему этому способствовать. Ребята хотят, чтобы место, где они завтракают и обедают, было наполнено северным национальным колоритом.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Идея правильная. Я не зря сказал про северную кольскую аутентичность. Это не саамский стиль, а дизайн с элементами саамского стиля. Очень важно, чтобы все дети, гости этой школы, которые будут приходить в столовую, сразу понимали, что они на Севере, что они в Мурманске, что Мурманск – столица Арктики, что Кольский край – это будущее нашей стран. Это здорово!».

Со своим проектом столовой ребята и учителя примут участие в конкурсе «Arctic school». На его реализацию будет выделено 60 млн рублей, которые направят на создание современных пространств в разных учебных заведениях региона. В столовой 58-й школы преобразования начались с обновления пищеблока.

Андрей Иванов, общественный деятель: «Особенно порадовало то, что родители думают о работниках пищеблока, даже там продуманы элементы простора, удобности для работы. Достаточно аскетичные краски, что кинулось в глаза».

После всех этих преобразований можно смело забыть понятие «школьная столовая» и открыть для себя современное кафе, где можно уютно провести время со своими друзьями на переменах между уроками.