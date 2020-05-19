Современная техника поможет навести чистоту в Мурманске и борьбе с коронавирусом
Мурманский морской торговый порт в рамках ежегодной помощи городу в уборке территорий включился и в борьбу с распространением коронавируса. С помощью спецтехники градообразующего предприятия проводится дезинфекция общественных пространств.
Уже четвертый год подряд Мурманский морской торговый порт помогает городу в уборке автодорог после зимы, теперь к работе специалистов добавилась борьба с распространением коронавируса.
Ольга Щетинникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Вот такая красивая и ультрасовременная техника будет всё лето проводить уборку и дезинфекцию улиц города Мурманска. Это помощь ММТП - градообразующего предприятия, родному городу».
Машины, способны на полосе шириной в
Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «Это самый современный пылеуборочный комплекс. Его безусловные преимущества - он может работать в отрицательных температурах, что не могут делать обычные комплексы. Это эффективная очистка песка с дорог, это самая эффективная очистка воздуха, исходящего из пылеуборочного комплекса».
Также чудо-машина будет поливать дороги обеззараживающим составом, безопасным для человека, но губительным для вируса. Распыляет раствор и пушка, которая обычно применяется в рамках экологической программы в порту.
Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В соответствии с нашей картой уборки и дезинфекции эта техника будет выходить каждую неделю примерно раз в неделю, с учётом погодных условий. Если идёт дождь или снег, нет смысла дезинфицировать, надо ждать улучшений погоды. Будем работать, пока это необходимо родному городу».
Дезинфекция этой техникой будет проводиться, в том числе и на пешеходных зонах города с максимальной проходимостью.