Современная техника поможет навести чистоту в Мурманске и борьбе с коронавирусом

Мурманский морской торговый порт в рамках ежегодной помощи городу в уборке территорий включился и в борьбу с распространением коронавируса. С помощью спецтехники градообразующего предприятия проводится дезинфекция общественных пространств.

Уже четвертый год подряд Мурманский морской торговый порт помогает городу в уборке автодорог после зимы, теперь к работе специалистов добавилась борьба с распространением коронавируса.

Ольга Щетинникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Вот такая красивая и ультрасовременная техника будет всё лето проводить уборку и дезинфекцию улиц города Мурманска. Это помощь ММТП - градообразующего предприятия, родному городу».

Машины, способны на полосе шириной в 2,5 метра собирать не только мелкий мусор и песок с дорог, но и небольшие камни, и влажный грунт, которые попадают в контейнер объёмом 12 кубометров.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «Это самый современный пылеуборочный комплекс. Его безусловные преимущества - он может работать в отрицательных температурах, что не могут делать обычные комплексы. Это эффективная очистка песка с дорог, это самая эффективная очистка воздуха, исходящего из пылеуборочного комплекса».

Также чудо-машина будет поливать дороги обеззараживающим составом, безопасным для человека, но губительным для вируса. Распыляет раствор и пушка, которая обычно применяется в рамках экологической программы в порту.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В соответствии с нашей картой уборки и дезинфекции эта техника будет выходить каждую неделю примерно раз в неделю, с учётом погодных условий. Если идёт дождь или снег, нет смысла дезинфицировать, надо ждать улучшений погоды. Будем работать, пока это необходимо родному городу».

Дезинфекция этой техникой будет проводиться, в том числе и на пешеходных зонах города с максимальной проходимостью.