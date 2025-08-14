Современное пространство «Уникум. Малыш» появилось в мурманском детском саду №50

Оно создано, чтобы помочь особым детям в развитии.

Благодаря проекту «Уникум. Малыш» в детских садах Мурманска появляются специальные зоны, где ребята могут развивать свои сенсорные, интеллектуальные, конструкторские, творческие и речевые навыки. Одно из таких современных мест теперь появилось в дошкольном учреждении №50.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «50-й детский сад – идеальный пример учреждения, которое постоянно участвует грантовых конкурсах, инициативных проектах. И в этом году в рамках конкурса «Арктическая школа» здесь создан востребованный среди воспитанников и их родителей центр развития детей. Оснащение, безусловно, будет способствовать тому, что дети с ограниченными возможностями здоровья получат все условия для дальнейшего развития».

Здесь будут проводить коррекционные занятия и уроки по экспериментальной деятельности и конструированию. Это позволит детям в раннем возрасте осваивать профессии технического профиля и инженерные специальности.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Мы с детства начинаем прививать интерес детей к инженерным направлениям. Мы раскрываем таланты у детей, которые есть в раннем возрасте. Это здорово, мы раскрываем скрытые таланты в детях, чтобы они в дальнейшем могли идти в этих направления».

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Правильно сказали коллеги, это профориентация. И что для меня, для доктора, важно: дети, которые работают и руками, и головой, развиваются быстрее, чем те, которые работают чем-то одним. Здесь особенные дети и для них это путь к выздоровлению и интеграции в наше общество».

50-й детский сад состоит из нескольких корпусов. Именно в этом 190 воспитанников и не только они смогут посещать пространство «Уникум. Малыш».

Анна Корж, заведующая мурманским детским садом №50: «На самом деле получилось очень уникальное и мобильное пространство. Дети смогут прийти и заниматься. Это пространство оснащено не только мебелью, но и различным оборудованием. Это интерактивные панели, компьютерное оборудование».

В помещении установлена модульная система стемп и разнообразные конструкторы. Часть из них уже доступны, остальное привезут в ближайшее время.