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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30

Современные автобусы и троллейбусы, поступившие в Мурманск, проверил глава области

Автопарк мурманских троллейбусов и автобусов обновляется. Новинки оснащёны по последнему слову техники – здесь установлены современные аппараты для считывания банковских карт и проездных билетов, оборудованы кнопки сигнала водителю, информационные табло, зарядки для мобильных устройств и, самое главное, есть специальные пандусы для инвалидов.

Владимир Буряк, временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Электротранспорт»: «Троллейбусы современные, безопасные, энергоэкономичные. Самое главное, они предназначены для маломобильных групп населения. Используется пандус, по которому можно помочь инвалиду забраться в салон».

Новые троллейбусы, отечественного производства практически сразу вышли на маршруты. А вот автобусы, поставляемые к нам, в том числе из Беларуси, сейчас выборочно тестируются. Весь транспорт рассчитан на работу в условиях севера.

Олег Ушаков, временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Мурманскавтотранс»: «Регулярно обновляем подвижной состав, что, в первую очередь, обеспечивает надёжность перевозок в зимних условиях».

Парк современной автотехники осмотрел и глава региона. Андрей Чибис лично опробовал сидения и поручни, убедившись в их надёжности и комфортности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Общественный транспорт – это очень важно, потому что огромное количество людей – почти 150 тысяч ежедневно пользуется троллейбусами, автобусами в нашей области. Сейчас мы отдельное внимание уделяем тому, чтобы этот парк обновлять и дальше».

По словам губернатора, парк троллейбусов требует особого внимания, поскольку этот вид транспорта отличается высокой экологичностью. Сейчас в области разрабатывается специальная программа по обновлению электротранспорта.

 

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