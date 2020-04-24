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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.20 19:30

Современные гаджеты не могут заменить учителя и друзей

После пандемии ученики смогут вернуться за парты, впрочем, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, заявил, что все наработки дистанционного образования будут использованы для совершенствования системы образования в будущем.

Традиционная коммуникация между школьниками с педагогом будет сохранена, но дополнена онлайн-занятиями, которые во время самоизоляции были достаточно успешно опробованы, отметил Кравцов.

Такой опыт сможет помочь не отрываться от процесса учёбы и не отставать от программы обучения в тех случаях, когда ребёнок по причине болезни или в силу других обстоятельств не может присутствовать на уроке, например, во время сезонных вспышек гриппа.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: «Мы понимаем, что общение в школе - это бесценно и мы никогда не заменим ту систему школьного образования. Дистанционное образование будет помогать  системе школьного образования».

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