Современные разработки помогают людям погрузиться в эпоху динозавров и увидеть мифических существ в движении

В Амстердаме работает офлайн-клуб, который предлагает отдохнуть от телефонов и побыть в окружении людей. Здесь можно и живой музыкой насладиться, и книги почитать. Многие сравнивают это время с погружением в детство.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Масштабная находка ископаемых переписывает историю возникновения сложных организмов на Земле. Учёные из Китая и Великобритании обнаружили, что многие группы животных появились до кембрийского взрыва.

А в Боливии приложат больше усилий для защиты известняковой горы Каль-Орко. Она хранит на своей поверхности более 12 тысяч следов динозавров. Часть из них исчезла в результате схода Оползня в прошлом году. Власти приняли решение по борьбе с проблемой.

Благодаря новому VR-проекту динозавров можно увидеть и в наше время. Он позволяет пользователям погрузиться в ту эпоху и повзаимодействовать с древними существами. Разработчики обещают максимальную научную точность и эффект полного присутствия.

К новостям о моде, к слову, динозавры и тут свой след оставили. В Амстердаме представили сумочку из коллагена тираннозавра. Её собираются продать на аукционе более чем за полмиллиона долларов.

В Нидерландах представили найденные румынские артефакты, которые ранее похитили из музея Дренте. В числе реликвий – ценная археологическая находка – золотой шлем. Общими усилиями драгоценности удалось вернуть на свои места.

В Великобритании началась кампания по защите многовековой традиции церковного хорового пения, которой почти 500 лет. Ей угрожают нехватка средств и современные реалии. Вечерние службы берут своё начало с XVI века.

В городе Баня-Лука открылось арт-пространство, объединяющее галерею и кафе. Его создал глухой художник, который хочет, чтобы посетители пребывали в мире искусства и общения и получали от этого удовольствие.

Ирландские водоросли раньше в основном использовали в сельском хозяйстве, а теперь они становятся важным ингредиентом ресторанных блюд. Эти морские растения ценят за многие уникальные качества. Чем этот продукт полезен для здоровья, рассказали эксперты.

В Норвегии музей троллей объединил древние легенды и современные технологии. Посетители могут увидеть мифических существ в движении с помощью дополненной реальности. В легендах страны эти герои занимают не последнее место.

Датский производитель игрушек «LEGO» продолжает пополнять коллекцию фигур на спортивном рынке. Наборы он посвятил четырём самым известным футболистам мира. Над каждым этапом производства трудились дизайнеры.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
