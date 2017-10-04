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День за днём с «Арктик-ТВ»04.10.17 19:30

Современные технологии помогают возвращать северянам здоровье

Заболевания центральной нервной системы головного или спинного мозга – не приговор, если своевременно начать качественное лечение. Об этом в Кольской центральной районной больнице знают не понаслышке. В марте этого года там открылось отделение нейрореабилитации. В особенностях лечения заболеваний разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Термин «реабилитация» вошёл в обиход медицины в начале ХХ века из юриспруденции. Пик лечения поражений нервной системы пришёлся на послевоенные годы. Однако и сейчас подобные заболевания встречаются часто.

В марте этого года в Кольской центральной районной больнице открылось отделение нейрореабилитаци с самыми современным оборудованием и новейшими технологиями для лечения. «Потеря определенных навыков требует соответствующих специалистов, - отмечает Ольга Ваганова, заведующая отделением нейрореабилитации Кольской центральной районной больницы. - Будь то специалисты двигательной реабилитации, логопеды, которые нужны  для того, чтобы реабилитировать функцию речи, психологи, чтобы восстанавливать психический статус. Это мультидисциплинарный подход, который осуществляется в реабилитации данных пациентов. В нашем отделении задействованы все специалисты. Акценты делаются на двигательную реабилитацию. В двигательную реабилитацию включена механотерапия, тренировки с биологически обратной связью».

В отделении, которое рассчитано на 20 человек, сейчас лежит 17 пациентов. У каждого из них  своя история болезни. Ежедневные тренировки и упражнения, такие как механотерапия, тренажеры для тренировки равновесия с обратной связью и многие другие, достаточно быстро дают свои результаты.

- Я лежу тут неделю, за это время мне легче стало, - говорит пациентка больницы. - С ногами у меня проблема была.

- Нам это все помогает. Здесь разнообразные тренажеры есть, - говорит пациент отделения больницы. – Вот, например, этот больной уже встал на ноги, хотя года два вообще не мог подняться. На брусьях уже так уверенно ходит. Ему здесь нравится. Здесь очень дружный и внимательный коллектив врачей работает.

За время существования, отделение помогло более 100 пациентам и не собирается останавливаться на достигнутом. Современные технологии, по мнению врачей, поставят на ноги ещё ни одного человека. Главное – это вера в себя и желание жить. 

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