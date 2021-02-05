Современные технологии помогают врачам «ковидных» бригад

Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, вызовов у патронажных «ковидных» бригад всё равно очень много. Чтобы облегчить работу медперсонала и сделать её более комфортной, на вооружение им поступили современные планшеты и дополнительная тёплая одежда.

Новый вызов – информация уже на подстанции отделения неотложной медицинской помощи. Бригада облачается в защитную экипировку: тёплая куртка, непроницаемый костюм, маска, очки, перчатки. Всё это больше похоже на «скафандр», чем на форму медицинского работника, тем не менее, именно им проходится проводить в таком облачении большую часть дня.

Фархад Бабаханов, фельдшер выездной патронажной бригады Амбулаторного центра по лечению и диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией: «Поначалу было жарко, конечно, душно. Потом уже привыкаешь к этому, не замечаешь неудобства».

Фархад Бабаханов работает медиком уже около 6 лет. После начала пандемии перешёл в «ковидную» бригаду, чтобы быть на передовой борьбы с новым заболеванием. Помимо защитного костюма, у него, как и у каждого специалиста, в арсеналеесть необходимый набор медицинского инструментария и важное новшество – современный планшет.

Мария Белоглазова, старший врач выездной патронажной бригады Амбулаторного центра по лечению и диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией: «Планшеты дают доступ к амбулаторной карте пациента. Это необходимо для того, чтобы доктор на вызове мог оценить состояние пациента, знать все его хронические заболевания, непереносимость лекарственных средств, принимаемые препараты и мог уже скорректировать лечение и выбрать тактику ведения».

Особенно это помогает при работе с пожилыми пациентами, которым бывает сложно вспомнить свои болезни и названия принимаемых ими препаратов. В этом случае фельдшеру, приехавшему на вызов, достаточно зайти в программу и вся информация о больном окажется перед ним. Пока что такие планшеты есть только у «ковидных» бригад, но в скором будущем они могут появиться и у других врачей, чтобы упростить нелегкую работу.