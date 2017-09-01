Современные технологии помогли школьникам страны принять участие в открытом уроке «Будущие интеллектуальные лидеры России»

И совсем необычно прошёл День знаний у воспитанников гимназии из Полярного. Ученики и кадеты стали участниками масштабного проекта, во время которого школьники 24 школ со всей страны прослушали лекции открытого онлайн-урока и даже вышли на связь с экипажем международной космической станцией.

День знаний у полярнинских гимназистов прошёл не совсем обычно. В этом году образовательное учреждение стало участником масштабного проекта. Начало нового учебного года предварил общероссийский открытый урок в режиме онлайн.

Всероссийский открытый урок по профориентации проходил в рамках V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».

- Этот проект охватил более 16 тысяч образовательных учреждений по всей России - от Калининграда до Чукотки, - сообщил Александр Беглов, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.

Аудитория открытого урока составила более миллиона человек. Полярнинская гимназия оказалась в числе 24 школ - непосредственных участниц акции.

- Общероссийский открытый урок состоял из нескольких лекций, которые для школьников, главным образом учеников старших классов, читали руководители крупнейших российских корпораций: «Ростелеком», «Росатом», «РЖД». Это немаловажный фактор, - отмечает Татьяна Цыпнятова, директор гимназии, г.Полярный.

- Профориентация, самоопределение – главные составляющие в современном образовании, - отмечает Николай Малов, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области. - Это диктуют федеральные образовательные стандарты. Подобные масштабные открытые уроки могут стать хорошим подспорьем и для педагогов, и для самих школьников. Чётко увидеть цель и двигаться к ней.

- Школярам предстоит ещё переварить всё услышанное на открытом уроке, подумать, сделать выводы, - справедливо замечает Галина Чебелева, начальник управления образования администрации ЗАТО Александровск. – Но первые впечатления уже есть.

- Современные технологии сегодня позволяют объединить в формате онлайн все города и веси, где есть Интернет, - говорит Снежана Такташева, ученица гимназии, г.Полярный, - и даже заглянуть на околоземную орбиту. Но чтобы добраться туда по-настоящему, нужно освоить не одну профессию.

Это была не единственная особенность общероссийского открытого урока. Участников в Ярославле и на других площадках приветствовал глава государства.