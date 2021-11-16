Современные троллейбусы с изображением северного сияния начали курсировать по улицам Мурманска

Машины марки «Авангард» пришли в Мурманск с завода в Вологде и с первого взгляда покорили жителей города.

Один из троллейбусов имеет возможность автономного хода и может передвигаться без соединения с контактной сетью, используя заряд аккумулятора. Он уже вышел на маршрут в микрорайоне Роста, где раньше вовсе не было троллейбусного сообщения. Оформление машин сделано в духе севера – на троллейбусе изображено полярное сияние.

Транспорт не только красивый, но и комфортный, имеет низкие полы, благодаря чему становятся удобным для маломобильных граждан, также он рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С.

До конца года в город поступит ещё не менее 10 современных троллейбусов и 19 автобусов. В следующем году при поддержке областного бюджета планируется приобрести около 50 транспортных средств, которые будут эксплуатироваться не только в Мурманске, но и в других крупных городах нашей области. Новинки на своей странице отметил и глава региона Андрей Чибис.