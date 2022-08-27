Современные женщины перевоплощаются в русалок и увлекаются сёрфскейтнгом

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова. Почему важно сортировать отходы, учат в одной из австралийских школ. Там дети кладут остатки еды не в обычные баки, а в специальные, где из них делают компост. Тем временем в Сычуани создали мини-робота, способного очищать водоёмы от микропластика. Перламутровая рыбка длиной в 1,3 сантиметра делает первые успехи.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

Почему важно сортировать отходы, учат в одной из австралийских школ. Там дети кладут остатки еды не в обычные баки, а в специальные, где из них делают компост.

Тем временем в Сычуани создали мини-робота, способного очищать водоёмы от микропластика. Перламутровая рыбка длиной в 1,3 сантиметра делает первые успехи.

Все слышали о собаках-ищейках, обученных обнаруживать всевозможные запрещённые вещества и контрабанду. Теперь же некоторые добавили в свой арсенал несколько новых ароматов. Это флешки, микрочипы и жёсткие диски.

Австралийцы организовывают городские огороды. Здесь не просто сближаются с природой, но и создают социальные связи, утерянные в суете жизни.

Спросите любого жителя Северной Территории в Австралии рецепт соуса блачан, и он... никогда его не раскроет. Это блюдо привезли из Азии. Однако оно так прижилось, что сейчас существует великое множество домашних рецептов, которые держат в строгом секрете.

В Кыргызстане знаковым продуктом является кумыс. Попробовать аутентичный продукт приезжает много туристов из России и арабских стран. Новые парикмахерские курсы в Австралии учат, как обращаться с вьющимися волосами. Речь не просто о кудрях, а о волосах африканского типа.

Перевоплощение в русалку становится всё более модным увлечением. Образ сказочной девы с хвостом примеряют на себя и женщины, и девочки. Для многих это способ воплотить в жизнь детские мечты.

Сёрфскейтнг набирает популярность в Китае и, что удивительно, в основном среди женщин. Это особый вид скейтбординга, где главное не трюки, а приятные поездки по улицам города.

Группа художников в отдалённых районах Австралии превратилась в настоящих детективов. Она расследует историю создания произведений искусства, уходящую корнями в начало прошлого века. Задача команды – узнать, кто автор работ на коре дерева.

Самолёты, на которых никто не летает, оказались в поле. Такие экспонаты удивляют посетителей одного культурного центра в Гане. А привёз их туда всемирно известный мастер, который продаёт свои работы за тысячи и даже миллионы долларов.