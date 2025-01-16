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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.25 19:30

«Современный город и искусство»: двухдневная научно-практическая конференция объединяет музейщиков России

На конференциях принято делиться опытом. И для этого в Мурманск приехали музейщики из разных регионов страны. Каждый, представляя своё учреждение, не только знакомит коллег со своей работой, но и даёт возможность им понять интересы местных жителей.

Поход в музей давно не скучное мероприятие.

Сегодня такие учреждения полны разнообразных выставок, которые умело, могут совмещать в себе классическое и современное искусство. Таким образом привлекая внимание людей разного возраста и интересов.

Алексей Бойко, главный специалист по музейно-образовательной деятельности Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург: «Я недавно услышал мнение сотрудника из небольшого российского городка. Мне сказали, что сегодня работать в музее – интересно и почётно. Казалось бы, странно, обычно работа в музее была на периферии интересов молодёжи. Но сегодня, что значит быть связанным с музеем? Это означает - быть в центре культуры, культурного пространства. И одновременно очень чутко ощущать, что есть современность. Её запросы».

На конференциях принято делиться опытом. И для этого в Мурманск приехали музейщики из разных регионов страны. Каждый, представляя своё учреждение, не только знакомит коллег со своей работой, но и даёт возможность им понять интересы местных жителей.

Лилия Щеглова, арт-медиатор Музея современного искусства «Гараж», эксперт и методолог по управлению и коммуникациями в музеях, г. Москва: «Сегодня - это и знакомство с культурой, искусством, просвещение. И некий культурный досуг, где можно приятно провести время, научиться чему-то новому. Поэтому музей сейчас имеет новое представление. Сейчас я работаю с разными музеями: научными, краеведческими, потому что там самое интересное. Наша история – настоящий патриотизм, где мы можем гордиться нашей Родиной. И самый тёплый музей там, где даже если ты ничего не знаешь про искусство, но ты сразу чувствуешь его, это, конечно, художественные музеи».

Любовь Шмыкова, художник, куратор выставочных проектов и сооснователь кураторской группы «Край», г. Пермь: «Есть много художников, которые сейчас осваивают городские пространства. Галереи появляются в неожиданных местах, где обычно считается, что их не может быть».

Но это не про Мурманск! Ведь его давно полюбили художники не только российские, но и из дружественных стран. И это не только выставки в современных молодёжных пространствах. Один только фестиваль «Рост» регулярно привлекает к нам разных творцов, которые оставляют свои произведения на улицах города.

Анна Векслер, заведующая кафедрой декоративного искусства и дизайна Института художественного образования РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург: «По сути, мы сейчас будем говорить об одном и том же. Всегда есть взаимоотношение не только с простыми горожанами, но и с органами власти, с другими институциями музейными. Их надо выстраивать. Но, как всегда, только в сторону созидательного процесса. Сейчас очень важно найти баланс между сохранением классической истории, преподнесением искусства, разговора об искусстве».

Что касается погружения туристов в культуру севера? Наш город давно полюбился жителям Китая, также активно посещают наш регион россияне. И помимо любований северным сиянием, берегами Териберки с её китами они зачастую ходят в местные музеи. Там знакомятся с историей Заполярья, особенностями жизни здесь, его культурной составляющей, как раньше, так и сейчас. А представители галерей не устают придумывать всё новые увлекательные программы.

Ирина Костянова, заместитель директора Мурманского областного художественного музея: «В этом году мы стали победителями грантового конкурса «Северсталь». У нас в Мурманске появится ещё один проект «Скульптурно». Это экскурсии по городу с памятниками, которые утрачены городом. Мы их восстановим в совершенно ином формате. Не буду рассказывать дальше, потому что проект будет длиться в течение года. На самом деле, я думаю, нашему городу это необходимо, потому что у нас появляются с вами новые событийные вещи, которые интересны и жителям Мурманска, и его гостям. Потому что мы активно развиваем внутренний туризм, а это очень важно».

Отметим, двухдневная научно-практическая конференции проходит в первую очередь в рамках празднования 35-летия Мурманского областного художественного музея.

 

Комментарии

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