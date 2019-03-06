Современный интеллект-центр в гимназии № 8

В столице Заполярья знают ответ на вопрос, как привить детям любовь к чтению. В современный интеллект-центр гимназии № 8 школьники прибегают на переменах и остаются почитать и сделать домашнее задание даже после уроков. Глава города вместе с депутатами городского Совета пообщались с педагогами и учениками.

Ещё несколько лет назад в мурманских библиотеках было мало места, было не протолкнуться между стеллажами, а о современном техническом обеспечении посетили и сотрудники не могли и мечтать. Но вот уже 10 лет в столице Заполярья реализуется программа по реконструкции городских библиотек. За это время в Мурманске создали 18 интеллект-центров. Преображаются и школьные библиотеки, одной из первых модернизировали книгохранилище в гимназии № 8.

- Это совершенно новое современное учреждение и содержание работы этих интеллект-центров уже поменялось, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Если мы приходили раньше, видели огромное количества стеллажей с книгами и журналами, то создавалось ощущение давящее, то сегодня мы приходим и видим совершенно другое: во-первых, новая мебель, новые книги, очень много электронных книг».

В прошлом году гимназия № 8 получила федеральный грант в номинации «Поддержка и развитие детско-юношеского чтения», также учреждению присвоен статус федеральной инновационной площадки. Помимо больших проектов педагоги вместе со школьниками придумывают и реализуют различные акции.

«Мы в прошлом году реализовали проект «50 книг, которые я советую прочитать». Родители, учителя и сами дети советовали друг другу, своим ровесникам те книги, которые их заинтересовали, - рассказывает Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска. - И мы закупили эти книги и бумажном, и в электронном виде».

Дети проводят в интеллект-центре много времени и, безусловно, важно, чтобы любовь к чтению не сказалась на их здоровье. Для школьников закуплена удобная мебель, которая поддерживает осанку или позволяет отдохнуть на мягких сидениях, также руководство решило отказаться от штор, чтобы света в помещении было больше.

Ремонт библиотеки был сделан при поддержке Мурманского морского торгового порта прошлым летом. А благодаря грантам улучшено материально-техническое оснащение. В распоряжении школьников интерактивная доска, ноутбуки и планшеты.

«Тот проект, который они реализуют, очень интересен, - отмечает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Благодаря этой работе формируется и читательская культура, и повышается читательская активность ребят. Я думаю, что тут немаловажную роль играет та материальная база, которая у гимназии сейчас создана».

А летом 2019 года на территории гимназии начнутся работы по устройству детской спортивно-игровой площадки с искусственным покрытием.