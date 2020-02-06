Современный спортивный комплекс скоро откроется на улице Орликовой

Скоро на месте пустовавшей многие годы площадки на улице Орликовой появится новый крытый каток с искусственным льдом. Строительные работы идут полным ходом, руководство города и депутаты сегодня проверили ход работ.

Идея строительства новой ледовой арены в Мурманске принадлежит горожанам. Некоторое время назад они обратились с инициативой к депутатам горсовета и муниципальному руководству, решение было принято, и работа закипела. Это первый в области проект, который строится благодаря государственно частному партнерству.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Реализация объектов в сфере спортивной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства – это здорово. Когда мы привлекаем частных партнёров, когда строятся объекты коммунальной инфраструктуры, это тоже классно, но когда строятся объекты социальной инфраструктуры, это позволяет получить эффект результат максимально быстро и с необходимым качеством».

Здесь будет учтено всё - от комфортных и безопасных условия для занятий самыми разными видами спорта и активного отдыха, до досуга родителей, бабушек и дедушек, которые будут ожидать детей во время тренировок.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Здесь будет профессиональная арена для хоккея с мячом, с шайбой, фигурного катания - самые современные технологии, раздевалки профессиональные с саунами. Лёд здесь будет с разными уровнями фиксации: для фигуристов – одна, для хоккеистов – другая».

Также здесь будут учтены все требования доступной среды для маломобильных граждан. Работы начались осенью прошлого года, монтаж каркаса будущей крытой ледовой арены завершён, строительство идёт хорошими темпами.