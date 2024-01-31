Совсем скоро к северянам постучатся в дверь! Обходчик пришёл

Но бояться обходчиков не стоит, ведь впереди выборы и напомнить о них придут специально обученные люди.

Федеральный проект «Информ УИК» для нашего региона не новый. Оленегорск участвовал в его пилотном запуске на муниципальных выборах в прошлом году. И по итогу показал положительный результат в виде 8% увеличения явки избирателей. Теперь «Информ УИК» запустят и на президентских выборах с 17 февраля по 7 марта.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Во всех муниципалитетах будут ходить обходчики. Время конкретное определят в избирательной комиссии в зависимости от техусловий, которые есть в муниципалитете. Естественно, это время будет максимально приближено к тому, как удобно людям».

Избиратели могут узнать у членов участкового избиркома, когда и где принять участие в выборах, как им удобней это сделать. Важно, что это не агитация, а именно информирование населения о предстоящих выборах.

Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области: «Также будет предоставлена избирателю полезная информация в виде брошюры, где указаны все способы, которые есть в Мурманской области, чтобы человек смог реализовать своё избирательное право. И как голосовать по мобильному телефону, учитывая то, что наш регион попал в число 29 регионов, где будет приниматься дистанционное электронное голосование. В случае, если человек не может прийти на участок, северянам расскажут, как проголосовать дома. Соответственно, на обороте брошюры УИК будет указывать номер участковой по вашему адресу, контактные данные и адреса».

Всем обходчикам выдадут комплект спецодежды и средств для работы: планшет или смартфон, а также буклеты с подробной информацией о выборах. Все принадлежности брендированы одинаково, чтобы избиратель мог отличить специалистов от непрошенных гостей.