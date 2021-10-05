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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.21 19:30

Совсем скоро мурманские студенты смогут внести свой вклад в борьбу со взятками и казнокрадством

В МАГУ начала работу молодёжная антикоррупционная программа.

Вложил в зачетку пару крупных купюр и сдал экзамен на пятерку. Так выглядит классическая коррупционная схема в любом учебном заведении. Но кто в ней больше заинтересован – преподаватель или студент? Обсудить этот и многие вопросы в опорный вуз Мурманска приехала руководитель антикоррупционной программы Республики Татарстан «Не дать – не взять!» Алёна Лапёнкова.

Алёна Лапёнкова, руководитель молодёжной антикоррупционной программы Республики Татарстан: «Одной борьбой с коррупцией мы не отделаемся. Нужны чёткая профилактика коррупции, чёткая система мероприятий, которую мы будем реализовывать именно с молодёжью в Мурманской области. Мы сейчас прорабатываем систему, какая она может быть, какие это могут быть мероприятия, чтобы, а это самое главное, было интересно самой молодёжи, которая будет это делать. Это и мероприятия со школьниками, и мероприятия со студентами, правовое просвещение, приём и обращение именно студенческих жалоб, а также налаживание конструктивного диалога между молодёжью и органами государственной власти».

Используя «казанский» опыт, наши студенты смогут создавать собственные программы, применяя уже готовые решения. Сейчас ребята собирают команды, которые совместно представят свои идеи по противодействию коррупции.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Ребята задались идеей написать такой проект, им очень понравился опыт Татарстана. Данный проект они написали, он был поддержан на уровне правительства грантом комитета по молодёжной политике и сейчас всё, что у нас происходит в коворкинге университета, это, на самом деле, мы сейчас находимся в гостях у студентов».

Действительно, северную молодёжь трудно упрекнуть в беспомощности.  Представители Управления по реализации антикоррупционной политики региона оценили общественную инициативу юношей девушек в положительно.

Артём Долгов, начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области: «Одни только антикоррупционных предписаний и законодательных предписаний недостаточно. Нужно, чтобы всё общество объединилось, как раз активная молодёжь нам в этом должна помочь».

Эксперты уверены, что инициатива наших студентов получит широкое развитие в будущем.

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