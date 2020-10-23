Совсем скоро набережная Семёновского озера предстанет перед мурманчанами в обновленном виде

Её украшением и главным функциональным элементом станет так называемый Искусственный рельеф.

Больше всего жители Мурманска любят гулять в парках возле водоёмов и городских фонтанов. Такой вывод можно сделать, проанализировав число посетителей зоны отдыха, расположенной на побережье Семёновского озера. А ведь ещё недавно здесь не было ни набережной, ни прогулочных дорожек и смотровых площадок, территорию украшали только кустарники и покосившееся ограждение.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я очень удовлетворена тем, что сегодня увидела. Во-первых, это эстетично, красиво. Эта прогулочная зона, мне кажется, каким-то образом компенсирует недостаток морской набережной. Можно прогуляться, посмотреть на это озеро, посмотреть на природу».

Ещё одним украшением набережной станет искусственный рельеф, строительство которого должно завершиться до конца месяца. На крыше сооружения находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на Семёновское озеро. Внизу – кафе, чтобы согреться и перекусить после долгой прогулки. В здании будут и туалеты. Всё это спроектировано и построено с учётом потребностей маломобильных северян.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Это очень ожидаемый объект, очень знаковый объект, он нам очень нужен. Для того чтобы первый этап мы приняли и уже дальше пошли вводить в эксплуатацию и кафе, как говорил Андрей Иванович, и прокат, чтобы к лету мы получили готовый хороший объект, который будет любим мурманчанами».

Любителей активного отдыха порадует возможность взять спортивный инвентарь и прокатиться по оборудованным дорожкам. Летом это могут быть велосипеды, а зимой – лыжи и коньки. Для этих целей в здании, расположенном за остановкой общественного транспорта «Улица Гагарина», будет работать пункт проката. Теперь в планах - создание нового домика «моржей».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Те, кто хотят традиционно погружаться в воду Семёновского озера, будут использовать старый домик «моржей», а те, кто хотят, так скажем, улучшить сервис — в новом. Новый домик «моржей» будет располагаться чуть ниже памятника Мужеству и стойкости мурманчан в годы войны».

Искусственный рельеф будет не только радовать глаз, но и ограждать зону отдыха от шумного проспекта. Строительство комплекса – финальный этап реконструкции набережной Семёновского озера.