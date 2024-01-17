День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.24 19:30
Совсем скоро в российский прокат выйдет документальный фильм «В Арктику»
Картина расскажет про экспедиции на Северный полюс знаменитого путешественника Федора Конюхова.
Премьера фильма состоится 29 февраля. Его режиссёром выступил Леонид Круглов.
На создание полного метра ушло 7 лет, 100 из которых были на ледоколе.
Путешествие в самые отдаленные архипелаги Арктики началось в 2023 году. Отправной точкой был Мурманск. На ледоколе «50 лет Победы» команда исследовала морской лёд Северного Ледовитого океана.
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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