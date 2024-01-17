Совсем скоро в российский прокат выйдет документальный фильм «В Арктику»

Картина расскажет про экспедиции на Северный полюс знаменитого путешественника Федора Конюхова.

Премьера фильма состоится 29 февраля. Его режиссёром выступил Леонид Круглов.

На создание полного метра ушло 7 лет, 100 из которых были на ледоколе.

Путешествие в самые отдаленные архипелаги Арктики началось в 2023 году. Отправной точкой был Мурманск. На ледоколе «50 лет Победы» команда исследовала морской лёд Северного Ледовитого океана.