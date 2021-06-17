Совсем скоро жители столицы Арктики смогут насладиться новыми видовыми площадками

Концепция уже разработана, впереди встреча с архитекторами проекта.

Летом в Мурманске начал работу проект «Мой залив» под авторством нашего земляка – архитектора Алексея Арушаняна.

Весной этого года мурманчане определили места потенциально пригодные для строительства, также было проведено предпроектное исследование. Всего планируется обустроить 7 небольших смотровых площадок, откуда будет открываться вид на Кольский залив. Площадки подойдут и для отдыха, и для досуга, предварительные концепции благоустройства уже разработаны.

С 21 по 26 июня горожане смогут встретиться с архитекторами проекта, где им продемонстрируют план будущих объектов. Жители смогут высказать своё мнение и предложения, которые будут учтены во время строительства. Сам проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области, а исполнителями станут региональное Министерство градостроительства и Центр городского развития Мурманской области.