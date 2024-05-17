Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол по вопросам цифровизации экономики

Основными темами стали импортозамещение и перспективы использования решений искусственного интеллекта.

Одной из проблем в данной области стало то, что импортозамещение вывело на рынок большое количество недобросовестных поставщиков. Ряд компаний создают продукт на базе иностранной программы, меняя логотип и интерфейс.

Вторым блоком вопросов стало применение решений искусственного интеллекта в работе организаций. В настоящий момент предприятия всё активнее используют нейросети, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы. Искусственный интеллект с лёгкостью заменяет рутинные операции и часто у него это получается лучше, чем у человека, так как нейросети могут анализировать гигантский объём накопленной информации за считанные секунды.

Однако, как отмечали собравшиеся, есть области, которые останутся исключительно в компетенции человека, в том числе это всё, что связано с тактильным трудом. Второй фактор, препятствующий полному переходу на искусственный интеллект, – экономический. Использование нейросетей требует инфраструктуры и вычислительных мощностей.