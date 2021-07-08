Союз рыбопромышленников Севера поздравляет тружеников моря с Днём рыбака

Рыбопромышленники продолжают отстаивать исторический принцип освоения квот. Ежегодно обеспечивают более 5 тысяч рабочих мест.

Большинство судов компаний Союза переоборудовано и созданы комфортные условия для работы в море. При этом строится десяток новых. В преддверии Дня рыбака корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали в НО «Союз рыбопромышленников Севера».

Сегодня в состав Союза входят 67 рыбодобывающих, перерабатывающих и транспортных компаний. Их объединяет промысел, а также реализация программы «Наша рыба». Соответственно и праздник День рыбака - профессиональный и родной. Рыбакам есть, что отметить: в прошлом году предприятия выловили почти 400 тысяч тонн морских биологических ресурсов. На первое июля текущего года эта цифра составляет порядка двухсот тысяч тонн. Хотя пандемия тоже внесла свои коррективы в работу предприятий – карантин, тестирование, а главное взаимодействие в непростых условиях.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Сейчас уже всё выравнивается. Новые команды вакцинируются. Мы надеемся, что в будущем проблем эта решится как на море, так и у нас в обществе».

Особо штормило в этом году прибрежку. С ноября месяца проблемы возникли у прибрежного промысла, когда от пограничников стали поступать акты о досмотре судов с отметками о якобы незаконной обработке свежей рыбы на борту.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Наконец-то власти законодательные и исполнительные услышали наши чаяния, принят закон, который поможет прибрежникам работать, как и раньше работали: возить свежую рыбу в Мурманск, потрошить её согласно ГОСТу, согласно ТУ. Решение такой проблемы очень позитивно отразится на Мурманской области».

Владимир Григорьев, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Подключился губернатор Мурманской области, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Самым большим, так скажем, достижением, стало то, что нам удалось за несколько месяцев изменить законодательство. Рыбаки-прибрежники сейчас могут спокойно работать».

Союз продолжает отстаивать права рыбаков, чей труд бесспорно достоин уважения. Помогает им быть услышанными властями, а также поддерживает природоохранные мероприятия, контролирует обеспечение экологической безопасности судами. Ведет воспитательную и профориентационную работу с молодежью.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Вся моя жизнь связана с рыбацким сообществом. Поэтому я поздравляю всех коллег с Днём рыбака. Тех, кто находится в море, на судах ловят рыбу. Поздравляю семьи, которые ждут рыбаков с моря, поздравляю тех, кто зависит от рыбаков, так как мы понимаем, что один рыбак в море – это три-пять человек, занятых на берегу. Поэтому всем нам здоровья, счастья, успехов!».

Владимир Григорьев, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Хотелось бы поздравить сначала всех рыбаков, пожелать им богатых уловов, хорошей погоды, сохранного плавания, а также семьям рыбаков дождаться своих кормильцев, чтобы все, кто в море сейчас, пришли домой живыми и здоровыми».

С новыми силами и амбициозными планами рыбаки подошли к очередной профессиональной дате – Дню рыбака – празднику всей отрасли, города рыбаков и северян.